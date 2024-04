MONTEPRANDONE – A maggio gli ultimi due incontri del progetto “Bussola Digitale: OrientiAMO LE MARCHE”, attuato dalla Regione in virtù di un finanziamento del PNRR di 3,2 mln di euro, per implementare le competenze digitali dei cittadini che prevede corsi avanzati gratuiti per i cittadini e le cittadine di Monteprandone e Centobuchi.

Due gli appuntamenti in programma al Centro Pacetti. Uno si terrà venerdì 3 maggio (ore 15-18) sul tema “Rinnovo Patenti da casa: il portale dell’automobilista e pagamenti con PagoPA”.

Il corso è finalizzato allo studio della piattaforma PagoPA per consentire al cittadino di effettuare pagamenti online. Durante il corso sarà illustrato un caso d’uso di grande rilevanza: il Portale dell’Automobilista. Questo portale consente di usufruire dei servizi online della motorizzazione civile e di scaricare diversi avvisi di pagamento tra cui quelli per il rinnovo della patente.

L’utente imparerà ad utilizzare i servizi delle piattaforme PagoPA per pagare tributi e oneri di ogni genere. Imparerà a conoscere e utilizzare anche il Portale dell’automobilista per controllare immatricolazioni, revisioni, posizione personale e anche per rinnovare la patente.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 17 maggio (ore 15-18) e verterà sui seguenti temi “Strumenti digitali della Regione Marche e dei Comuni. Quali sono e come usarli”.

Il corso è finalizzato a diffondere e approfondire l’utilizzo degli strumenti e dei servizi digitali offerti della Regione Marche e del Comune di (indicare comune di riferimento). Durante il corso saranno illustrati i servizi di maggiore utilità mostrando vantaggi e modalità di utilizzo degli stessi.

Una volta acquisiti gli strumenti digitali necessari ad esercitare i diritti di cittadinanza digitale, all’utente verrà mostrato come utilizzarli. Il corso fornirà una conoscenza dettagliata dei servizi digitali più utili resi disponibili dalla Regione Marche e dal Comune di Monteprandone.

Per entrambe i corsi è richiesta una discreta confidenza nell’uso di computer e/o cellulare, della navigazione Internet, nonché una conoscenza base degli argomenti che si tratteranno.

Il servizio riservato ai residenti nel Comune di Monteprandone, è completamente gratuito e ha quale finalità accrescere le competenze digitali dalla popolazione, riducendo il divario digitale tra generazioni.

I partecipanti dovranno portare il proprio dispositivo mobile con cui si faranno le esercitazioni. Le prenotazioni vanno effettuate tramite il nuovo sito dedicato al progetto “Bussola Digitale” bussoladigitale.regione.marche.it, in caso di impossibilità basta recarsi presso il Centro Pacetti il giorno del corso e gli utenti verranno iscritti al momento