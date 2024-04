MONTEPRANDONE – La compagnia teatrale “Anime sul palco” di Monteprandone, con il patrocinio del Comune, presenta lo spettacolo “Peppiniello non lo fa più”.

L’evento, inserito nella Rassegna teatrale che nei mesi scorsi ha visto numerose compagnie teatali amatoriali alternarsi sul palco dell’Auditorium Centro Pacetti, si terrà sabato 13 aprile, alle ore 21.

Lo spettacolo è liberamente ispirato ad una vecchia commedia tratta dal vastissimo repertorio della tradizione teatrale partenopea, ed è stata adattata per l’occasione dal regista Emilio Fabrizio La Marca. Il regista e la compagnia hanno voluto dedicare questo spettacolo ad Aldo Giuffré, nel centenario della nascita. Il grande attore napoletano nacque il 10 aprile del 1924 ed è scomparso il 26 giugno 2010.

Per info, costi e prenotazioni: 3294316414.

Brevi cenni sullo spettacolo.

Siamo a Napoli, piu’ o meno a metà degli anni 50, la famiglia Ruoppolo vive, dignitosamente, una vita di stenti, in poverta’ assoluta. Un bel giorno in casa Ruoppolo giunge un solerte notaio, Anacleto La Mossa, che darà notizia di una grossa eredità lasciata da un fratello di Giovanni Ruoppolo, Federico, recentemento scomparso in America. Quest’ultimo, da tanti anni emigrato in America, ha fatto fortuna e sul letto di morte ha scritto un testamento interamente a favore del suo amato fratello Giovanni. Soltanto una clausola, ben precisa, è presente nel testamento: se Giovannni Ruoppolo avesse un figlio legittimo tutta l’eredità andrebbe esclusivamente a quest’ultimo. Caso vuole che il buon notaio, darà notizia della suddetta eredità a Peppiniello, un ragazzo “malatiello” che i coniugi Ruoppolo, Giovanni e Cristina, adottarono tanti anni prima, quando il ragazzo era solo un bimbetto. Da qui in poi, fino all’ultimissima scena di questa divertentente (ma anche per certi versi malinconica) commedia, accadrà tutta una serie di avvenimenti grotteschi e paradossali, con un continuo alternarsi in scena di personaggi buffi e divertentissimi loro malgrado. Quindi si assisterà a un susseguirsi vorticoso di colpi di scena.