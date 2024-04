MONTEPRANDONE – Sabato 13 aprile è andato in scena al Cento Pacetti di Centobuchi, lo spettacolo “Peppiniello non lo fa più”, della compagnia teatrale Anime sul palco di Monteprandone.

La famosissima commedia napoletana, negli anni ’90, fu portata in scena dai Fratelli Giuffré che la recitarono per più di tre stagioni teatrali, con tournée in tutta Italia.

La commedia è stata riadattata e diretta, in occasione del centenario della nascita di Aldo Giuffrè (nacque il 10 aprile 1924), dal nipote, il regista ed attore Emilio F. La Marca.

“Sabato sera si è visto a Monteprandone una rappresentazione che sapeva di vero teatro – spiega il regista – la commedia è senza dubbio un gioiellino di comicità pura, ma che fa anche pensare e commuovere lo spettatore alternando grandi risate a momenti di struggente malinconia, con riflessioni su argomenti come l’eterna povertà e sentimenti veri e genuini. Bravissimi i protagonisti Paolo Fioravanti nella parte di Peppiniello, Renato Almonti alias Giovanni Ruoppolo e Marina Stazi nei panni di Cristina. Marco Galiè, Franca Carassai, Mara Turelli, Jacopo Damiani, Giordano Fazzini hanno fatto da cornice alla eclettica rappresentazione; luci e suoni Luciano Liberati. Apprezzati dal pubblico, anche i due personaggi interpretati dallo stesso La Marca, in scena, interpretando il cattivo della situazione, il Baroncino e il simpatico, bonario portiere del palazzo”.

La serata teatrale è stata molto apprezzata dal numeroso pubblico intervenuto al centro Pacetti che ha sottolineato con applausi a scena aperta e tantissime sincere risate le varie fasi dello spettacolo.