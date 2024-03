MONTEPRANDONE – L’associazione Mosso Piceno in collaborazione con la Pro Loco di Monteprandone organizza per mercoledì 3 aprile 2024, alle ore 21, presso il Centro Pacetti di Monteprandone l’incontro con Monika Bulaj che mostrerà il suo performing reportage dal titolo “Broken Songlines. I tre manoscritti”. L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti, la conferma di partecipazione gradita.

“Viaggiare è un modo di vivere”, Monika Bulaj incarna certamente questa finalità. Fotografa, reporter, documentarista, Monika svolge la sua ricerca sui confini delle fedi, minoranze etniche e religiose, popoli nomadi, migranti, intoccabili, diseredati, in Europa e Asia, in Africa e nei Caraibi. Viaggiatrice solitaria tra le terre di nessuno, attraversa frontiere geografiche e confini di socioculturali e religiosi con l’obiettivo di far emergere mondi minori, luoghi senza voce, centri di aggregazione che si ribellano al pensiero unico ed alle intolleranze.

BROKEN SONGLINES. TRE MANOSCRITTI, performing reportage che racconta attraverso le immagini, le storie, i suoni, i canti, il viaggio dalla Cina all’Europa, Marco Polo au rebours. Compagni di viaggio sono tre manoscritti antichi: uno nestoriano, uno buddista e uno sufi. Ci si ritrova quindi n cammino, con pellegrini, nomadi e minoranze in fuga, cercando la bellezza nei luoghi più bui, e nei luoghi sacri condivisi. Monika costruisce un atlante delle minoranze a rischio e dei luoghi sacri condivisi. La sua è una performance multimediale: sul grande schermo luci e suoni danno vita alla scenografia naturale del luogo. Troviamo storie di amori e separazioni, resistenze e fughe, danze sacre e cammini, silenzi nei grandi spazi e masse che ondeggiano come alghe; una narrazione improvvisata perché di volta in volta si adatta alla storia del luogo, ai suoi approdi e partenze

Per info e conferma partecipazione *MossoPiceno-Bottega Fotografica ODV* Presidente Simone Petrelli _Tel: 333 2911067.