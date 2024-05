MONTEPRANDONE – Dopo l’ultimo successo romano torna nelle Marche e più precisamente giovedi alle 21 presso l’Auditorium Pacetti di Montprandone lo spettacolo “Vai a vedere i gorilla” di Gabriele Freytag. Chi è l’ultimo paziente della psicoterapeuta? Perché lei lo definisce “il caso più complicato della sua carriera”?

Da queste due domande si muove un thriller psicologico ricco di sentimenti e sorprese che trascina lo spettatore ad osservare la stanza della terapia smascherando clichè e luoghi comuni. Romeo Tofani e Roberta Sarti sono i protagonisti sul palco di questa vicenda emozionante che riescono con la propria interpretazione a dare corpo a due personaggi complessi, incapaci a raccontarsi e chiudere i propri conti col passato.

“Ho riallestito questo testo – dichiara il regista Luca Guerini – dopo il successo ottenuto lo scorso anno perché affronta una tematica molto importante che può avere risvolti importanti anche in termini sociali. Ringrazio sicuramente Gabriele per avermi affidato questo gioiello e per la libertà di ‘’farlo mio’’, e gli attori che hanno dato corpo ai due personaggi per come io, da lettore, li avevo immaginati”.

La Realtà Teatrale Skenexodia è una produzione indipendente fondata da Guerini nel 2004, da allora ha realizzato ben 118 allestimenti diversi. In quest’anno la stagione invernale ha contato 78 date in 29 comuni diversi, impegnando con 18 produzioni ben 36 attori professionisti regolarmente assunti. Dirige rassegne teatrali a Milano, Ancona, Jesi, Senigallia, Itri, Fossombrone, Riccione e Falconara Marittima. Per prenotazioni è possibile rivolgersi al 3384116671 (solo whp)