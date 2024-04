CUPRA MARITTIMA – Da qualche giorno è disponibile la nuova APP istituzionale del Comune di Cupra Marittima. L’APP consente al cittadino e turista di conoscere i servizi offerti dalla pubblica amministrazione, ma è anche un veicolo verso le attività commerciali e turistiche – ha spiegato il consigliere delegato Remo Lelli – Un primo step, poiché avendo intercettato tutta una serie di fondi Pnrr, stiamo lavorando con dei partner per migliorare lo strumento tecnologico col quale i cittadini potranno chiedere all’amministrazione come prenotare i ritiri di ingombranti, fare pagamenti digitali, collegarsi con tutte le attività commerciali cuprensi mappate per poterle raggiungere con il navigatore”.

L’APP si chiama “CUPRA MARITTIMA” ed è scaricabile da Play Store e Apple Store. play.google.com/store/apps/det…ycupramarittima Grazie all’APP sarà possibile accedere alla modulistica, presentare delle istanze, prenotare i servizi dell’Ecosportello e fare molto molto altro. Scaricatela e utilizzate questo nuovo servizio smart, facile e a portata di click.