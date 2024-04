JEREZ – Sprint del sabato al cardio palmo con una doppia caduta per i piloti del Pertamina Enduro VR46 Racing Team impegnati al GP di Spagna (domani ore 02.00 pm locali ndr) a Jerez. Dopo un buon via, entrambi sono stati vittime di due incidenti distinti, fortunatamente senza conseguenze.

Scattato dalla quinta casella dello schieramento e in P9 dopo il primo giro, Fabio Di Giannantonio è a terra nel corso della terza tornata. Risalito sulla sua Ducati riesce a tagliare il traguardo in coda al gruppo al 13esimo posto prima di essere penalizzato di otto secondi (nessun cambiamento per la classifica finale ndr) per irregolarità nella pressione degli pneumatici.

Ritiro anzitempo, per una caduta, per Marco Bezzecchi, oggi autore della prima fila in qualifica (secondo ndr). Tra i più competitivi da ieri, era in lotta nel gruppo dei più forti e al terzo posto nel momento dell’impatto.