ANCONA – Giornata particolarmente coinvolgente e interessante quella trascorsa da 13 alunni dell’Istituto “A. Capriotti” di San Benedetto presso la sede Rai di Ancona. La proposta è stata accolta con grande entusiasmo dagli alunni delle classi terze e quarte dell’Istituto Tecnico del settore Economico e del Liceo Linguistico che, coordinati dalla professoressa Sabrina Grilli, referente del Progetto “Giornalino d’Istituto – Blog”, documentano quotidianamente, da veri giornalisti, i progetti, le attività scolastiche ed extrascolastiche ed esaminano argomenti di attualità della società contemporanea, realizzando contenuti che vengono pubblicati sul sito e sui canali social istituzionali.

Gli studenti, accolti da Patrizia Fabbretti, referente del Progetto “Rai Porte Aperte”, hanno avuto l’opportunità di visitare la redazione giornalistica, di conoscere i professionisti che la compongono e di comprendere non solo gli aspetti tecnici, ma anche l’importanza del loro lavoro attraverso le coinvolgenti parole del vicecaporedattore Daria Beni.

Guidati dalla professionalità e dall’esperienza di Lorenzo Carletti e Federico Socci hanno sperimentato in prima persona il ruolo di operatore video, di speaker e di tecnico-audio, hanno assistito alla preparazione di un testo, al montaggio del pezzo e alla messa in onda dei servizi, hanno visionato vecchi filmati conservati in un imponente archivio storico. Hanno visitato gli studi del TgR Marche e di Rai Radio 1, assistendo, dalle cabine di regia, alla registrazione di un’intervista e ai programmi in diretta e simulando un’edizione del notiziario nella sala di registrazione.

La visita didattica ha rappresentato un’eccezionale opportunità formativa e un fondamentale momento di orientamento rispetto ai successivi percorsi universitari e professionali grazie alla disponibilità dello staff che ha risposto alle numerose domande dei ragazzi, animati dal desiderio di conoscere ogni dettaglio del minuzioso lavoro richiesto da ogni pezzo e consapevoli dello studio e della dedizione di quanti ricoprono un ruolo di fondamentale importanza nella nostra società.