CUPRA MARITTIMA –«Siamo orgogliosi di presentare questo progetto a tutta la nostra comunità- ha dichiarato il sindaco Alessio Piersimoni-. “DeA Cupra Digital e Arte” è una strategia di promozione integrata alla quale stiamo lavorando ormai da diverso tempo con l’obiettivo di rendere il patrimonio artistico di Cupra Marittima più accessibile e attrattivo. Con l’utilizzo di strumenti digitali e nuove forme di comunicazione ampliamo le capacità di raccontare il nostro territorio, moltiplicando le opportunità di scoperta e di conoscenza per i visitatori e richiamando diversi target di turisti non solo in estate, ma tutto l’anno. Ringrazio gli assessori e i consiglieri comunali per l’importante lavoro di squadra svolto e gli uffici comunali per il loro fondamentale apporto».

Attraverso un bando del Ministero dell’Interno dedicato alle piccole e medie città d’arte e ai borghi per favorire l’implemento dei flussi turistici, la promozione e il rilancio del patrimonio artistico – culturale, il Comune di Cupra ha ottenuto un finanziamento di quasi 200mila euro che ha reso possibile la realizzazione del progetto.

Una app per scoprire il territorio attraverso ricostruzioni 3D e visori per immergersi tra i reperti archeologici, oltra a un nuovo logo per la brand identity di Cupra Marittima: con “DeA Cupra Digital e Arte” l’arte incontra il digitale e la storia corre verso il futuro. L’innovativo progetto del Comune volto alla valorizzazione e alla promozione del territorio mira a rendere la cittadina marchigiana capitale culturale e destinazione turistica competitiva, innovativa e sostenibile. Questa mattina la presentazione in anteprima alla stampa e mercoledì 24 aprile alla cittadinanza, nell’ambito dell’evento pubblico in programma alle ore 18:30 in piazza Possenti.