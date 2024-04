PESARO – Preparatevi a rimanere incantati da una performance mozzafiato. La rinomata compagnia spagnola di danza contemporanea La Veronal, guidata dal visionario Marcos Morau, porta il suo spettacolo magnetico Pasionaria sul palco del Teatro Rossini di Pesaro domenica 7 aprile. Questa performance imperdibile è il punto forte della Stagione Capitale Danza di Pesaro, rassegna celebrativa della danza realizzata in occasione della nomina di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura 2024, nata dalla rinnovata collaborazione tra Comune di Pesaro e AMAT, con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura, main partner Gruppo Hera.

Trama:

Pasionaria è uno spettacolo applaudito in tutto il mondo pieno di suggestioni e rimandi al cinema e alla letteratura del paranormale e fantastico, da American Horror Story a Buñuel, da Man Ray a Ai confini della realtà, esplorando la disumanizzazione, il raggelamento delle passioni umane, l’anaffettività. In scena otto danzatori, che dipingono un mondo immaginario, forgiato da uno sforzo collettivo, il luogo che chiamiamo progresso. La la vita è diventata un’esperienza artificiale e gli abitanti di questo pianeta ideale hanno perso la facoltà di provare emozioni e passioni. Il lavoro mostra gli effetti di questa perdita e mette in discussione il concetto di progresso e i valori che dominano la società, rivelando l’individualismo e la viltà che erodono la compassione e l’integrità morale.

Informazioni e biglietti presso biglietteria Teatro Rossini 0721 387621, AMAT circuito vivaticket anche online, prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips 0721 34121 – 340 8930362. Informazioni AMAT 071 2072439, www.teatridipesaro.it, www.amatmarche.net. Inizio spettacolo ore 17.