GROTTAMMARE – Tre giorni al sipario sulla 40ª edizione di “Cabaret, amoremio!”, il comedy festival più longevo d’Italia.

In programma venerdì 1 e sabato 2 agosto, la manifestazione si svolgerà nella suggestiva Terrazza sul Mare del Lungomare De Gasperi dalle ore 21.15.

Due serate dal cast brillante, all’insegna del talento, dell’ironia e della creatività comica: tra nuovi volti da scoprire e protagonisti affermati della scena nazionale, per una storica produzione firmata Comune di Grottammare e AMAT.

Affiancato dalle Diviniles – prima Swing&Roll band italiana tutta al femminile – Roberto Lipari condurrà lo spettacolo, diretto da Luca Sestili.

Venerdì 1 agosto, sono attesi Vincenzo Comunale, Tiberio Cosmin, Antonio Mezzancella, Andrea Delogu, nella doppia veste di ospite e giurata del concorso nuovi comici.

Tra i protagonisti della “prima” anche due nomi di riferimento della stand up comedy italiana: Filippo Giardina, tra i pionieri assoluti del genere in Italia, noto per il suo umorismo tagliente e corrosivo, fondatore del collettivo Satiriasi e promotore di una comicità libera da vincoli televisivi; Velia Lalli, prima donna a portare la stand up sui palchi italiani, capace di trasformare il vissuto personale in provocazione intelligente, sempre con ironia e coraggio.

Al parterre si aggiunge anche Angelica Massera, attrice, comica e imitatrice tra le più seguite del web, per la sua capacità di mescolare satira, attualità e parodia con uno stile immediato e travolgente.

Spazio anche a Nicola Iannarelli, vincitore del concorso nuovi comici 2024: a lui il compito di presentare gli 8 semifinalisti del concorso nuovi comici.

La prima serata avrà il suo momento d’onore con la consegna della prima Arancia d’oro di questa edizione. Lo storico premio alla carriera del festival andrà a Marco Santin della Gialappa’s Band.

Anche Santin sarà tra i componenti della giuria che decreterà il miglior comico emergente.

Ufficializzata in questi giorni, la commissione è presieduta da Alessandro Bardani, regista e sceneggiatore, e formata da:

Andrea Delogu conduttrice e attrice

Marco Santin Gialappas Band – conduttore

Domenico Marocchi – giornalista e conduttore Rai

Andrea Concetti – cantante lirico

Stefano Marcucci – regista e compositore

Piero Celani – Presidente AMAT Renzo Sinacori – Attore comico e direttore artistico del Loano Comedy Festival.

Sabato 2 agosto sarà la volta di Francesco Paolantoni e del Trio La Ricotta, mentre l’Arancia d’oro verrà consegnata a Massimo Lopez, in omaggio all’indimenticabile trio Marchesini–Lopez–Solenghi.

Cuore pulsante del festival, il concorso “Nuovi comici” porterà sul palco della finale otto comici emergenti selezionati in tutta Italia dall’associazione Lido degli Aranci, partner del Festival. In gara: Graziana Allegra, Gianluca Arena, Giulia Vittoria Cavallo, Naveen Cassera, Bruno Chessa, Sara Flamment, Monir Ghassem e Serafino Iorli si sfideranno con monologhi originali e stili variegati, riflettendo la vitalità della nuova comicità italiana.

Il festival è realizzato con il patrocinio della Camera dei Deputati e il sostegno di Banca del Piceno, PicenAmbiente S.p.A. e UNIQA by Pea Cosmetics (main sponsor).

Biglietti e abbonamenti sono disponibili su Vivaticket e presso le biglietterie autorizzate.

Altro sulla storia del Festival su www.cabaretamoremio.it