CUPRA MARITTIMA – Il sindaco Piersimoni rilascia tempestiva dichiarazione in riferimento alle voci sopraggiunte nelle ultime ore di stamani in relazione alla partecipazione o meno di Cupra nel progetto della Ciclovia Adriatica.

“Grazie ai nostri continui contatti e solleciti la regione Marche sta lavorando anche al tratto di pista ciclopedonale nella zona nord di Cupra. Ci sono delle complessità tecniche, come la costruzione del ponte sulla foce del torrente Menocchia e la realizzazione di opere di difesa costiera, che richiedono più tempo rispetto a quei tratti, come quelli annunciati di recente, dove è sufficiente la sola posa del nastro di asfalto.

La Regione Marche è capofila per la realizzazione della Ciclovia Adriatica per cui dovrà realizzare i tratti mancanti tra cui anche quello di Cupra; l’intervento non è più quindi comunale ma ad opera della Regione.

Più volte in questi anni mi sono recato in Regione, a partire dal tavolo tecnico convocato il 31/05/2019 appena qualche giorno dopo il nostro insediamento o l’incontro del febbraio 2023 con l’assessore Baldelli. I contatti con gli uffici tecnici regionali e la parte politica sono stati stretti e continui proprio al fine di sollecitare il prolungamento della nostra pista ciclabile.

Anche in seguito alle nostre pressioni i tecnici della regione hanno fatto i rilievi sul nostro tratto di spiaggia e stanno lavorando alla progettazione.

Nel decreto interministeriale del valore di 27, 5 milioni di euro destinati alla regione Marche per il completamento dei tratti mancanti di pista ciclabile, come ha riferito l’assessore Baldelli, saranno individuati anche i fondi per la realizzazione del tratto di Cupra nord.

È nostro interesse che ciò avvenga, perché lo riteniamo strategico per il paese e continueremo a collaborare con la Regione Marche affinché le procedure proseguino rapidamente.

Eppure nel tempo opportunità ci sono state come quella del 2018, con l’amministrazione D’Annibali di cui Pulcini faceva parte, quando con un bando regionale proprio finalizzato alla realizzazione dei tratti mancanti di piste ciclopedonali, la Regione stanziò 6 milioni di euro; mentre i comuni del fermano a noi vicini (Campofilone, Pedaso ed Altidona) parteciparono potendo realizzare così ampliamenti importanti delle piste, Cupra non partecipò al bando.

Il comune di Cupra Marittima in questi 5 anni è stato presente su tutti i tavoli regionali e nazionali e dimostrazione ne sono i tanti finanziamenti intercettati frutto di un lavoro costante.

Abbiamo cercato sempre oltre che di ascoltare anche di comunicare le cose fatte per trasparenza e al fine di tenere i cittadini sempre informati sull’attività amministrativa”.