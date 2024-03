SAN BENEDETTO – La città di San Benedetto si prepara alla stagione estiva. Si è tenuta una riunione operativa con funzionari comunali, rappresentanti di Picenambiente e degli operatori economici nella quale sono stati stabiliti i tempi di avvio delle operazioni di pulizia e sistemazione dell’arenile lungo tutta la costa sambenedettese.

L’intervento prevede la rimozione dei rifiuti con mezzi meccanici, la sistemazione dell’arenile, lo sgombero e risagomatura delle foci di canali e torrenti e il rastrellamento meccanizzato della spiaggia. Le operazioni partiranno martedì 2 aprile dal fosso consortile per proseguire in direzione nord fino a raggiungere gli spazi della concessione n. 1 dove si concluderanno, salvo imprevisti, nella giornata di giovedì 16 maggio.

Per permettere il regolare svolgimento dei lavori è necessaria la rimozione di qualsiasi oggetto possa impedire il passaggio dei mezzi, con particolare riferimento ad imbarcazioni, passerelle e reti di protezione. Tutto il materiale incustodito che sarà rinvenuto sarà rimosso e avviato allo smaltimento.

Per rendere più agevole lo smaltimento di rifiuti ingombranti e potature degli stabilimenti balneari, il Comune ha inoltre individuato quattro giorni in cui sarà possibile, tra il pomeriggio e la sera, posizionare il materiale da smaltire sul marciapiede del lungomare (ovviamente separando le due tipologie di materiali). I giorni per conferire saranno sempre di martedì: 26 marzo, 9 e 23 aprile, 21 maggio.