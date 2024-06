RIVIERA – Legambiente Marche APS è lieta di annunciare un evento speciale nell’ambito della campagna “Spiagge e Fondali Puliti“. L’iniziativa si terrà questo sabato mattina presso il Circolo Nautico Ragn’a Vela e vedrà la collaborazione dell’Associazione subacquei Tridacne Sub Grottammare, sub amanti del mare e istruttori ufficiali Idea Europa.

L’evento si svolgerà sabato 8 giugno, dalle 9 alle 13 presso il Circolo Nautico Ragn’a Vela a Porto d’Ascoli. L’obiettivo della campagna è sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela dell’ambiente marino e costiero attraverso attività di pulizia delle spiagge e dei fondali. I volontari di Legambiente Marche e i subacquei di Tridacne Sub lavoreranno insieme per raccogliere rifiuti e detriti, contribuendo a preservare la bellezza e la salute del nostro mare.

Le attività previste includono la pulizia della spiaggia, della superficie e del fondale marino. Inoltre, gli istruttori di Tridacne Sub offriranno dei buoni per svolgere delle prove subacquee gratuite ai partecipanti che desiderano avvicinarsi a questa affascinante disciplina. Questa è un’opportunità unica per esplorare il mondo sottomarino in modo sicuro e guidato.

“Siamo entusiasti di collaborare con Tridacne Sub per questa iniziativa“, ha dichiarato Marzia Mattioli, direttrice di Legambiente Marche. “La protezione dell’ambiente marino è una priorità per noi e, con l’aiuto dei subacquei, possiamo fare una reale differenza nella nostra comunità“.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a contribuire a rendere le nostre spiagge e i nostri fondali più puliti. È consigliabile indossare costume e abbigliamento comodo. Cappello e guanti saranno forniti sul posto.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: Legambiente Marche Email: direzione@legambientemarche.org Telefono: 3291461260