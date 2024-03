MONTEPRANDONE – Quarto evento di Alchimie d’Arte del 2024, Sabato 16 marzo 2024 ore 18.00, all’Auditorium del centro Pacetti in via San Giacomo, 107 a Centobuchi A.P., con il patrocinio del comune di Monteprandone, la collaborazione di Avis Monteprandone, Code Service e Farmacia San Giacomo, l’Associazione presenta la scrittrice Enrica Consorti, responsabile Artistica di Alchimie d’Arte e il suo primo romanzo, un thriller storico “Io sono moltitudine” ediz. You can Print.

Enrica Consorti, nata a San Benedetto del Tronto e residente a Monteprandone. Tra i suoi interessi la storia antica, i suoi misteri e il soprannaturale, cose che le sono servite per trarre ispirazione nel descrivere alcuni suoi personaggi come in questo: ” Io sono moltitudine”. Responsabile artistica di Alchimie d’Arte, conduttrice e commentatrice dei molti eventi artistici – culturali che l’Associazione organizza ogni anno nel Piceno ma non solo.

Sinossi del libro.

Inghilterra. Anno domini 1292 il ventesimo di Re Edoardo I. È l’alba, quando, Heloïse intrepida nobildonna della casata De Naville, arriva con il suo seguito al castello di Alnwick, dopo una tremenda notte trascorsa nella foresta infestata dai lupi. Comincerà per lei un’incredibile successione di eventi misteriosi, che metteranno in pericolo la sua stessa sopravvivenza, spingendola a indagare le apparenti contraddizioni dell’animo umano, dove è vero tutto e, al tempo stesso, il contrario di tutto.

Un viaggio spazio-temporale fra realtà e suggestione che la trascinerà dal passato fino ai giorni nostri, passando attraverso vizi e segreti, amori traditi e oscuri presagi dell’Inghilterra del medioevo.

Questo libro racconta questo.

L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti Presidente di Alchimie d’Arte, con interventi di Stefania Pompeo Istituto Abruzzese di Ricerche Storiche Teramo e dello stesso Domenico Parlamenti . Le voci recitanti saranno Simone Cameli e Sonia Burini, esporranno gli artisti:

Italo Pulcini(che ha realizzato la copertina del libro), Tiziana Marchionni, Emidio Mozzoni, Carina Pieroni, Ovidio Arena, Vincenzo Luciani, Carlo Gentili, Sandro Cianni. Alle tastiere la musicista del servizio sollievo di SBT: Monia Scipi, che eseguirà pezzi tratti dal panorama della musica classica.

Al termine della serata ci sarà un aperitivo.

Ingresso gratuito Info. Tel 3285546548