SAN BENEDETTO – È in programma sabato 9 marzo, con inizio alle ore 10,30, nella sala consiliare di viale De Gasperi, la cerimonia di premiazione del concorso di idee bandito dall’Amministrazione comunale sul tema “Riqualificazione urbana del tratto finale del torrente Albula e delle aree limitrofe al Viale B. Buozzi per una connessione delle stesse sia in termini ambientali e paesaggistici sia per una migliore fruibilità ciclopedonale”.

“Il concorso, che ha ricevuto un contributo di 50.000 euro dalla Regione Marche – spiega l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – aveva la finalità di dotare l’Amministrazione comunale di un patrimonio di possibili soluzioni capaci di valorizzare un’area di altissima importanza per la città di San Benedetto, quella appunto compresa tra la foce dell’Albula lungomare Trieste e viale Buozzi”.

La commissione giudicatrice, composta da docenti universitari e rappresentanti degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, ha selezionato i 5 progetti vincitori che sono nell’ordine:

– arch. Giulia Sfamurri a cui andrà un assegno di 10.000 euro

– arch. Andrea Eusebi a cui andrà un assegno di 5.000 euro

– M. & A. S.R.L. – Società di ingegneria a cui andrà un assegno di 3.000 euro

– arch. Monica Vartolo a cui andrà un assegno da 1.000 euro

– arch. Ludovico Spinozzi e arch. Matteo Curzi a cui andrà un assegno di 1.000 euro

I pannelli riportanti i progetti vincitori saranno esposti in sala consiliare nel giorno della premiazione e poi saranno oggetto di una mostra che si aprirà alla Palazzina Azzurra il 14 marzo.