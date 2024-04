GROTTAMMARE – Domenica 21 aprile alle ore 16.30, al Teatro delle Energie di Grottammare, Gloria Conti condurrà il “Gran Gala” di “Commedie Nostre” ormai giunta alla sua 19° edizione di questo 2024.

Tanti ospiti, come il M° Andrea Galosi che ci regalerà un vero spettacolo musicale e canoro insieme alla showgirl, tante risate con la Compagnia del Colle di Acquaviva Picena che ci regalerà una commedia tutta nuova predisposta ad hoc per la giornata e per il pubblico della Rassegna dei Record dal titolo “Le prove della commedia” e ancora tanto ballo grazie al corpo di ballo salentino dell’Utes.

Parte principale e più importante del pomeriggio, sarà data alla solidarietà con la Croce Azzurra di Ripatransone e Cossignano e soprattutto per la Premiazione del “Grottammare Mask” a cura dell’Associazione Lido degli Aranci organizzatrice dell’evento e dell’Amministrazione Comunale di Grottammare che lo ha patrocinato, e quella altrettanto importante, in collaborazione con la Fita Marche, delle semifinali di “Dialetti Marchigiani a confronto”.

Ecco la lista completa dei premiati a cui saranno consegnate targhe e pergamene di riconoscimento:

Compagnia Teatrale vincitrice di “DIALETTI MARCHIGIANI A CONFRONTO 2024” (per le provincie Ascoli Piceno e Fermo) “LI FRECIUTE” di Ascoli Piceno.

Gruppo Teatrale Dialettale vincitore del Premio “GROTTAMMARE MASK” di COMMEDIE NOSTRE 2024 “GENTE NOSTRA” di Ascoli Piceno.

Compagnia Teatrale vincitrice del Premio “GIURIA POPOLARE” di COMMEDIE NOSTRE 2024 “LA NUOVA” di Belmonte Piceno (FM).

Associazione Teatrale Amatoriale vincitrice del Premio “PREMIO DEL SORRISO” di COMMEDIE NOSTRE 2024 “RIDI TEATRO APS” di Venarotta (AP).

Premio “Miglior Attore” a GABRIELE MANCINI (della compagnia “LA NUOVA”) per aver interpretato il ruolo di “Achille”.

Premio “Miglior Attrice” a ELEONORA RITRECINA (della compagnia “GENTE NOSTRA”) per aver interpretato il ruolo di “Concetta”.

Premio “Miglior Attore giovane” a CLAUDIO FLAIANI (della compagnia “GENTE NOSTRA”) per aver interpretato il ruolo di “Peppenielle”.

Premio “Miglio Attrice giovane” a MARTA MORRESI (della compagnia “GTM GIULIO DE ROSA”) per aver interpretato il ruolo di “Marietta”.

Il prossimo appuntamento dell’Associazione Lido degli Aranci, è per sabato 4 maggio alla Sala Kursaal alle ore 21.30, per il suo anniversario della costituzione, con la serata “Rido con l’arancio – Gran Galà del folklore marchigiano”, ospiti d’eccezione Lando & Dino, Gianluca Agostinelli e li Carrajate, Marino d’ Giurdà e i Compari di Campagna e i Menstrelli Ermanna & Tonino, in un mix di risate, divertimento e tanta allegria, condotta magistralmente dallo show man Christian Rosati. Ingresso €8 con posti numerati per entrambi gli spettacoli.

Non mancate: “con la LdA non ci si annoia mai, ormai lo sapete!“.

Infoline al 335.6234568 e sui canali social ufficiali.