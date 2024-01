MARTINSICURO – Si è tenuta domenica 14 gennaio, nella sala Buon Pastore di Villa Rosa, la premiazione di Creiamo il Natale 2023, concorso di successo che per il sesto anno consecutivo ha fatto registrare una grandissima partecipazione.

Due le categorie in gara: Albero di Natale e Presepe in casa, Presepe da esposizione. La competizione della categoria “Albero di Natale e Presepe in casa” si è svolta, oltre che con il giudizio di un’apposita giuria, anche con votazione social dove gli utenti, con il meccanismo del like, hanno espresso la propria preferenza sulla pagina facebook dell’evento.

I presepi da esposizione, invece, erano stati allestiti nella suggestiva chiesetta di Via Po ed è stato possibile ammirarli durante tutto il periodo natalizio. La giuria, composta da Maira Verginella, Giovanna Montesano e Sara Paoletti, ha reso pubblico il verdetto.

Per la categoria Alberi di Natale da casa al terzo posto Angela Scaramucci, al secondo Nunzia Micozzi, sul gradino più alto del podio si è classificata Debora Caprioni. Per la categoria Presepi da Casa, invece, terza classificata Francesca Ventrella, secondo Daniele D’Amario, il primo posto è andato a Cesco Di Biagio.

Serrata, poi, la competizione dei Presepi da esposizione, anche quest’anno diversi in gara e tutti di pregevole fattura. Alla fine ad aggiudicarsi il primo posto è stato Orlando Coccia, seguito da Enrico di Caprio e Gabriele Marano che ha completato il podio.

Marco Masetti, consigliere con delega ai comitati di quartiere, ha detto soddisfatto: “È stata una bellissima manifestazione. Abbiamo registrato una grandissima partecipazione sia di concorrenti che di visitatori alla mostra. Questo è ancora una volta segno inequivocabile che il lavoro di squadra porta sempre a ottimi risultati. Ringrazio, pertanto, le associazioni, i volontari e i comitati di quartiere: senza il loro impegno e passione non sarebbe possibile realizzare tutto questo”.