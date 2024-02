PEDASO – Zelig Open Mic: un pubblico delle grandi occasioni ha applaudito le due ore di spettacolo, dove l’arte della risata è stata assoluta protagonista.

Autentico mattatore Piero Massimo Macchini, che ha donato classe e raffinata tecnica da vera scuola della risata. Molto apprezzati le coreografie di Alice Bellagamba, affiancata dal balletto delle Marche e da B Boy Ek, nonché il folklore, portato in scena dal gruppo Li Matti di Monte Co’, capitanati da Monia Scocco.

Si delinea, dunque, la variegata rosa dei finalisti per la finalissima del 16 Marzo, così composta: Duo Bromance, Patrizia Mochi, Duo Articolo Determinativo, Elisabetta Sabatini, Carolina Vicentini, Ennio Monachesi, Mirko Eleonori e Picciotto. Zelig, in collaborazione con Mediaset Infinity, decreterà anche un ripescaggio dei concorrenti pedasini, attraverso i canali social ufficiali; un’ulteriore novità, in segno di stima e vicinanza alla città di Pedaso e agli amici dell’Artistic Picenum.

Alla kermesse erano presenti il regista Vincenzo Palazzo, il fotografo Marco Cataldi, la celebre speaker radiofonica Angelica Marcantoni, il Sindaco di Pedaso Berdini ed il vice Giuseppe Galasso.

Le parole del Presidente dell’Artistic Picenum

A chiosa della Kermesse il presidente Giuseppe Cameli aggiunge: “La prima serata, condotta elegantemente da Martina Gasparrini, è stata un felicissimo battesimo di successo, ribadito con decisa fermezza anche nel secondo appuntamento, grazie alla vivacità di Paulina Pieprzka. Non c’è due senza tre e credo che ci aspetti una finale assai prestigiosa il 16 Marzo, sotto la guida di Lea Calvaresi. Sono davvero lusingato di rappresentare un gruppo eccezionale come quello dell’Artistic Picenum, capace di tessere e onorare una joint venture di caratura con il mondo Zelig. Ringrazio di cuore il nostro amato pubblico e tutti quelli che credono in noi: sono la nostra vera forza“.

Trattasi, dunque, di una collaborazione lungimirante e feconda, quella fra l’Artistic Picenum e il mondo Zelig, con il proposito più nobile di tutti: regalare risate, leggerezza e tanto stupore.