SAN BENEDETTO – Nell’ambito del Progetto “Marche for All” (che vede i comuni di San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima, Massignano partner dell’Impresa Sociale COMETE per la realizzazione di iniziative volte a creare una forma di turismo accessibile come valore aggiunto del sistema dell’accoglienza marchigiana), viene proposto agli operatori turistici (albergatori, ristoratori, imprenditori di attività commerciali, personale di musei, guide turistiche, operatori culturali) un corso dedicato proprio a sviluppare i temi connessi al turismo accessibile.

Il corso di formazione è gratuito e sarà svolto da professionisti dalla società specializzata “Village for all” e sarà erogato online su piattaforma TEAMS per otto ore con moduli da due ore ciascuno a partire dal 27 febbraio. Gli argomenti che saranno affrontati riguarderanno i numeri e il mercato del turismo accessibile, l’inquadramento normativo, le esigenze delle persone con disabilità, gli errori da non commettere, il linguaggio da utilizzare.

L’iscrizione al corso di formazione si effettua al seguente link: https://forms.gle/ZZ2kUu4iTH13NRkp8 .

“L’iniziativa rientra nel progetto “Marche for all” – spiega l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni – che l’anno scorso ci consentì, sempre attraverso l’Impresa Sociale “Comete”, di intercettare finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Marche per l’acquisto di attrezzature per la seconda “Spiaggia Libera Tutti” che abbiamo realizzato in corrispondenza di largo Spalvieri, in prossimità della rotonda di Porto d’Ascoli ”.

“Oltre al corso, la proposta dell’impresa sociale “Comete” prevede un’ulteriore attività – aggiunge l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni – che consiste nel monitoraggio di alcuni punti di interesse ubicati nei quattro comuni del Progetto per la creazione di una guida multimediale con relativa mappatura di luoghi selezionati accessibili e indicazione di attività e servizi per le persone con disabilità (punti di informazione turistica, pronto soccorso, sedi di cooperative di assistenza, attività commerciali per ausili, sedi di associazioni e organismi che si occupano di disabilità ed inclusione)”.