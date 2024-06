RIPATRANSONE – L’impresa sociale Metabolè di Vincenzo Castelli, con sede a Ripatransone e che sviluppa a livello nazionale ed internazionale interventi a favore di persone svantaggiate, promuove, in collaborazione con il Comune di Ripatransone, con l’università di Macerata ed Urbino, un corso di formazione sulla progettazione sociale. Il corso si svilupperà in una summer school ( in avvio lunedì 24 giugno presso la Sala Consiliare del Comune di Ripatransone), una winter school ( 23-28 settembre) unitamente a tirocini e project work. Nei diversi incontri verrà presentata una panoramica completa e approfondita sui fondi comunitari e sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i partecipanti acquisiranno al termine del percorso le competenze necessarie per progettare e gestire efficacemente interventi sociali. Parteciperanno circa 20 operatori sociali provenienti da tutta Italia. La città di Ripatransone rappresenta uno spazio di incontro e formazione per operatori sociali in cerca di nuove professionalità.