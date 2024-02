ASCOLI PICENO – Nell’odierna mattinata, sono stati ricevuti dal Prefetto di Ascoli Piceno, Dottor Sante Copponi, nell’ambito delle visite volte a favorire la conoscenza con le locali personalità, avviate all’indomani del suo insediamento, il Signor Luca Sirocchi, Capo Stazione di Ascoli Piceno del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico accompagnato dal Signor Giulio De Carolis, Vice Capo Stazione.

I due esponenti del Soccorso Alpino hanno informato il Prefetto sull’attività che svolgono in stretto raccordo con le istituzioni per la ricerca e il soccorso delle persone nell’ambito delle pianificazioni e convenzioni vigenti. Hanno, inoltre, fornito informazioni al Prefetto sulla loro organizzazione e i mezzi in dotazione e sulle principali criticità presenti nella parte montana del territorio provinciale.

A conclusione dell’incontro il Prefetto ha ringraziato i volontari rappresentanti del soccorso alpino per l’importante attività svolta, i risultati conseguiti e l’alta professionalità sempre dimostrata in ogni occasione.