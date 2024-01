ASCOLI PICENO – Il Prefetto di Ascoli Piceno, Dottor Sante Copponi, ha ricevuto nell’odierna mattinata il Comandante del Comando Militare Esercito Marche di Ancona, Colonnello Enrico Ubaldo Gabrielli.

Il Prefetto, nel ringraziare il Comandante per la visita, ha espresso vivo apprezzamento per il ruolo da sempre svolto dall’Esercito Italiano in Patria e all’estero. L’Esercito ha accompagnato la vita della nostra Repubblica e rappresenta un elemento fondamentale per la nostra vita democratica e per la pace.