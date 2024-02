SAN BENEDETTO – Nell’ottica di un progetto di collaborazione già avviato con i professionisti della Teamwork Hospitality, specializzata nella formazione, si svolgerà un importante evento organizzato dalla scrivente Associazione Albergatori “Riviera delle Palme”, aperto a tutte le strutture ricettive cittadine, della nostra riviera, dell’hinterland e del vicino Abruzzo, che potranno partecipare a titolo gratuito.

La giornata formativa “Hospitality Academy a San Benedetto del Tronto”, ci sarà giovedì 29 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso l’Hotel Relax di San Benedetto del Tronto; argomento principale: Come affrontare al meglio la stagione estiva 2024: Sfide, idee, strumenti e soluzioni.

I relatori saranno Nicola Del Vecchio, Silvia Iommi, Sebastiano Tramontano (consulenti e formatori Teamwork), Fabrizio La Volpe ed Emanuele Nardin (consulenti e formatori Hotelperformance).

Grande soddisfazione sia del Presidente dell’Associazione Albergatori Nicola Mozzoni che del Direttore Andrea Perugini, che hanno ribadito l’importanza di questi eventi di aggiornamento e formazione per apprendere nuove tecniche, da mettere poi in pratica durante il soggiorno dei turisti nelle strutture ricettive.

Mozzoni ha inoltre aggiunto: il turismo cambia di anno in anno e conoscere i nuovi trend a livello mondiale e nazionale diventa di assoluta importanza, per mettere in atto le giuste politiche.

L’Associazione Albergatori “Riviera delle Palme” è lieta quindi di offrire un incontro formativo con Speaker di livello Nazionale e aziende del settore Hospitality di fama internazionale (Samsung, Technogym, Isi/Its, ecc.) rivolto a tutti gli operatori del turismo della Riviera delle Palme e del suo naturale hinterland: credo che il motto di San Benedetto debba essere “Back to Glory” e per raggiungere questo obiettivo la formazione e l’unione di tutti gli operatori sono elementi imprescindibili.

Appuntamento quindi al 29 febbraio prossimo, per questa importante occasione di formazione e crescita professionale.