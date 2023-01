SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Venti anni di servizio a tre Pontefici”: il racconto di una vita dedicata a garantire la sicurezza di Giovanni Paolo II prima, di Benedetto XVI poi e infine di papa Francesco “con tutti gli aneddoti le curiosità e gli approfondimenti del caso” è stato il tema dell’incontro organizzato venerdì scorso, 27 gennaio, presso l’Hotel Relax di San Benedetto del Tronto, dal Rotary Club San Benedetto Nord, con il presidente Alessandro Speca, in interclub con il Rotary Club di San Benedetto del Tronto, con la presidente Maria Rita Bartolomei, e il locale Rotaract Club, con il presidente Aureliano Forte.

Ospite d’onore, per l’appunto, Domenico Giani, già Comandante della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, che ha letteralmente avvinto i presenti con la narrazione di una quotidianità “durata più di venti anni” del tutto al di fuori dell’ordinarietà. Alla serata, oltre ai rotariani e ai loro ospiti, hanno partecipato anche il Sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, il presidente del Consiglio comunale, Eldo Fanini, e la Comandante della locale Capitaneria di Porto, Alessandra Di Maglio.

Nella stessa giornata di venerdì 27, il Comandante Giani, in qualità di presidente nazionale delle Misericordie d’Italia, ha visitato la Confraternita di Grottammare, ricevuto, per l’occasione, dallo stesso Alessandro Speca in qualità di Governatore della locale Misericordia e da una delegazione di confratelli volontari con i quali è stato fatto il punto sull’attività attuale e sugli obiettivi di crescita. Nella giornata seguente, sabato 28 gennaio, Domenico Giani ha infine salutato il Movimento Interregionale delle Misericordie di Abruzzo, Marche e Molise presso la sede del Municipio di Grottammare di Palazzo Ravenna. Accolto dal Sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, l’illustre ospite ha incontrato Alessandro Speca in qualità di presidente della Conferenza Interregionale, i Coordinatori zonali Alessandro D’Amato, Romeo Faletra e Gabriele Malandra, i Governatori della Misericordia delle tre regioni e i Confratelli volontari: l’occasione per approfondire le tematiche relative al volontariato e per condividere e rafforzare la volontà di una crescita costante.