PEDASO – Si completa la rosa di ospiti per il prossimo appuntamento con Zelig: protagonista il prossimo 24 Febbraio al CineTeatro di Pedaso il gruppo folk Li Matti di Monte Co’. Paladini della marchigianità condivideranno i loro recenti successi: dal blitz a Sanremo2024 alle giornate europee in Ungheria, dalla visita al Senato della Repubblica all’incontro con il ministro Antonio Tajani alla Farnesina.

Capitanati da Monia Scocco si racconteranno agli amici dell’ Artistic Picenum, guidati dalla passione per il folklore e la tradizione marchigiana.

La serata vedrà in scena performers tutti rigorosamente della regione Marche: dagli otto semifinalisti di Zelig all’ ospite d’onore Piero Massimo Macchini, dalla ballerina Alice Bellagamba alla show girl Paulina Pieprzka.

Lo staff dell’ Artistic Picenum aggiunge: “Vogliamo far conoscere, attraverso il format Zelig del patron Giancarlo Bozzo, le eccellenze e le maestranze della nostra terra, ricca di personalità e di umile talento, in una festa omaggio al mondo artistico marchigiano. Pensiamo che sia uno show per tutti i gusti, ideale per la famiglia e capace di regalare emozioni e puro divertimento, in un viaggio singolare e plurale nei generi“.

Ultimissimi biglietti disponibili presso Merceria Il Cigno di Grottammare e Cartolibreria Camillettis di Pedaso; phone line 3475406630.