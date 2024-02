SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, la nota del Sindaco Antonio Spazzafumo nel ricordo dello sportivo Federico Scarponi.

“Voglio richiamare alla memoria dei miei concittadini, nel giorno della sua scomparsa, la figura di Federico Scarponi, uno degli sportivi che ha dato maggior lustro a San Benedetto, sua città natale.

Pugile professionista, protagonista di tanti incontri in Italia e all’estero, Federico Scarponi ha vinto per due volte, nel 1957 e nel 1965, il titolo di campione nazionale dei pesi “gallo” . Per la splendida carriera, fu insignito dal CONI di una medaglia di benemerenza.

Nel porgere le condoglianze alla famiglia, sono sicuro di interpretare il desiderio di tutta la nostra comunità affermando che il suo nome resterà impresso nell’albo dei cittadini illustri”.

Storico l’incontro del 27 ottobre 1957 per il titolo italiano contro Mario D’Agata, perse ai punti e sfumò la possibilità di battersi con Halimi, ma poi si prese la rivincita. Viveva a Porto Sant’Elpidio.