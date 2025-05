SAN BENEDETTO – Oggi, 11 maggio, la nostra Riviera è in lutto per la scomparsa di Mariano Illuminati, volto storico di San Benedetto e della sua cultura. Un punto di riferimento nel mondo della ristorazione e del turismo: per anni è stato il titolare del Ristorante Rustichello e dell’Hotel Madison.

Un grande lavoratore e una persona di grandi valori, senza dimenticare la sua grande passione per la Sambenedettese, era legato in special modo a quella dell’era del Presidente Zoboletti.

Lascia la moglie Lea e i figli Andrea e Sonia.

Le più sincere condoglianze da tutta la Redazione di Riviera Oggi. Le parole del Direttore Nazzareno Perotti: “Un grande amico, lo ricordo quando, con entusiasmo, organizzava eventi insieme agli ex calciatori della Samb. Un tifoso modello, oltre che un grande ristoratore“.