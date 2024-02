SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Deejay Time torna con un tour di diverse date. Dopo la data sold out al Forum di Assago il 3 febbraio e in attesa di quella del Rock in Roma, sono stati aggiunti altri live per questa stagione: otto serate sparse in tutta Italia, tra giugno e agosto.

A distanza di trent’anni quindi Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso riporteranno lo show che ha fatto la storia della musica dance.

Oltre alla già annunciata data di Roma (sabato 20 luglio 2024 @ Rock in Roma), Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso saranno i protagonisti di un estate indimenticabile esibendosi nelle principali a partire da: Ferrara (venerdì 21 giugno 2024 @ Ferrara Summer Festival, Piazza Trento Trieste), Legnano (MI) (sabato 13 luglio 2024 @ Rugby Sound, Castello di Legnano), Cattolica (sabato 10 agosto 2024 @ Arena della Regina) Arbatax (domenica 11 agosto 2024 @ Arabax Music Festival), Paestum (mercoledì 14 agosto 2024 @ Arena dei Templi), San Benedetto del Tronto (venerdì 30 agosto 2024 @ San B Sound, Parco Nelson Mandela) e Catania (sabato 31 agosto 2024 @ Villa Bellini).

I biglietti per le nuove date saranno disponibili su vivoconcerti.com a partire da mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 14.00.