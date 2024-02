ACQUASANTA TERME – Si è tenuta nella giornata di sabato 3 Febbraio ad Acquasanta Terme la presentazione delle pubblicazioni di Stefano ed Emidio Albanesi.

La prima, un catalogo fotografico che, attraverso il ricco linguaggio delle immagini dà voce e colore alle innumerevoli frazioni del territorio; la seconda, una raccolta di poesie in lingua dialettale che tanto ha da dare come contributo a storia e tradizioni locali.

“Sono grata a Stefano ed Emidio Albanesi, due acquasantani che hanno messo a disposizione i mezzi di comunicazione che meglio conoscono e utilizzano per dare un contributo importante al nostro territorio sia in termini di conoscenza che di promozione dello stesso. Occhi e punti di vista differenti che però volgono in un’unica direzione: quella di uno storytelling territoriale attraverso la bellezza, la storia, la tradizione“. Queste le dichiarazioni di Elisa Ionni, Assessore Turismo e Cultura del Comune di Acquasanta Terme che insieme al Sindaco, Sante Stangoni, hanno supportato e promosso l’iniziativa.