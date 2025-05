MONTEPRANDONE – Per l’estate 2025 il Comune di Monteprandone organizza servizi di trasporto per le cure termali ad Acquasanta Terme e la Colonia marina a San Benedetto del Tronto per over 60.

Per quanto riguarda Acquasanta Terme è previsto un doppio turno: dal 30 giugno al 12 luglio (massimo 50 partecipanti) oppure dal 25 agosto al 6 settembre (massimo 100 partecipanti), dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 12. Invece per la colonia marina, organizzata presso uno stabilimento balneare di San Benedetto del Tronto, il periodo previsto è dal 9 al 21 giugno, dal lunedì al sabato, sempre dalle 7 alle 12 (massimo 30 partecipanti).

Ogni giorno la partenza sarà alle ore 7 in largo Giacomo Leopardi a Monteprandone e alle ore 7.10 in piazza dell’Unità a Centobuchi. Il costo dei singoli servizi è calcolato in base all’ISEE da presentare a corredo della domanda.

I modelli di domanda sono scaricabili sul sito del Comune oppure si possono richiedere all’Ufficio Servizi Sociali di piazza dell’Aquila a Monteprandone (0735.710935) o allo Sportello Informativo Servizi Sociali Delegazione Comunale di via delle Magnolie a Centobuchi (0735.710825).

La domanda, corredata da certificato medico attestante l’idoneità fisica per il servizio colonia marina, può essere presentata fino al 28 maggio 2025 sia per la colonia marina che per le cure termali con una delle seguenti modalità:

consegna a mano presso Protocollo del Comune Delegazione Comunale, via delle Magnolie, Centobuchi

via e-mail: protocollo@comune.monteprandone.ap.it

via P.E.C.: comune.monteprandone@emarche.it

Per tutte le info : https://comune.monteprandone.ap.it/notizie/3403151/estate-over-60-via-iscrizioni-colonia-marina-cure