SAN BENEDETTO – Riportiamo Comunicato congiunto Comune di San Benedetto del Tronto con PicenAmbiente S.p.A.

178 verbali redatti dall’Ispettore Ambientale per quanto riguarda le infrazioni relative all’errato conferimento dei rifiuti elevate nella città di San Benedetto del Tronto da fine maggio 2023, cioè da quando è entrato in attività il servizio di vigilanza dell’ispettore ambientale, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto e gestita in collaborazione con PicenAmbiente S.p.A, in quanto grazie a questa figura si è attivato in città un sistema di controllo efficace sulla correttezza del conferimento e sul rispetto degli orari, già migliorando anche il decoro urbano in diverse zone cittadine. “I dati del report 2023 dell’attività di vigilanza dell’ispettore ambientale ci forniscono un quadro molto dettagliato su quali sono le criticità della città per quanto riguarda problematiche del conferimento dei rifiuti da migliorare, tenuto che l’ispettore ambientale effettua anche compiti di sensibilizzazione ai cittadini e alle attività al rispetto delle regole della differenziata” sintetizza l’assessore alle Politiche Ambientali e Decoro urbano Tonino Capriotti.