Chiusura piscina “Gregori”, l’ex atleta Laura Franceschi: “Un duro colpo per il nuoto”

Abbiamo intervistato l’ex agonista della Pool Nuoto che ha infiammato la manifestazione del 9 luglio 2021 contro la chiusura dell’impianto sambenedettese, reputato pericoloso per l’incolumità pubblica: “Una struttura condannata alla fatiscenza. Spero che in futuro si decida di investire sullo sport”. Trovate questo articolo anche in edicola nel tabloid numero 1241

di Marta Grima