Se vi siete perse/i tutte le emozioni che le ragazze e i ragazzi della Pool Nuoto ci hanno regalato in una settimana di gare a Riccione, mettetevi comode/i, proviamo a farvi rivivere le dirette di Rai Sport con un rapido recap:

-5 marzo: il primo giorno dei Campionati Italiani Assoluti parte col botto con due finali A e due quinti posti assoluti per Lorenzo Pignotti nei 50 stile libero (gara in cui si scontra con il gotha della velocità, in vasca con atleti del calibro di Miressi, Ceccon, Frigo, Deplano, Dotto) e per Emanuele Costanza, nostro tesserato che si allena con la Nandi Ars di Loreto, nei 200 farfalla

-6 marzo: la buona onda prosegue anche nella seconda giornata di gare con Elisa Pignotti che centra la finale junior dei 200 stile libero, piazzandosi in seconda posizione, e con Lorenzo Pignotti che ottiene il quarto posto nella finale B dei 50 farfalla

-8 marzo: Emanuele Costanza conferma il suo stato di forma anche nei 100 farfalla ed ottiene un quinto posto nella finale junior (ricordiamo che l’atleta, pur essendo nostro tesserato, è allenato dalla Nandi Ars di Loreto)

-9 marzo: nell’ultimo giorno dei Campionati Italiani Assoluti, Elisa Pignotti ci regala il gran finale con un sesto posto assoluto nella Finale A dei 400 stile e con un crono che probabilmente la porterà molto lontano (per non parlare del brivido del primo 50, quando vira in testa, davanti alla Campionessa Mondiale Simona Quadarella)

-11 e 12 marzo: le nostre Chiara Spinozzi, Rebecca Ionni e Cecilia Parma difendono i nostri colori macinando chilometri (5 per Chiara e 3 per Rebecca e Cecilia) nel corso dei Campionati Italiani Giovanili di Fondo Indoor e si confermano tra le prime 30 in Italia nelle rispettive distanze

Ci sarebbe molto altro da aggiungere sulle prestazioni in acqua (come le finali dei 100 stile e 100 farfalla sfiorate da Lorenzo Pignotti e le ottime prestazioni anche nei 50, 100 ed 800 stile di Elisa Pignotti), ma ci piace concludere il racconto di questa meravigliosa avventura complimentandoci con Andrea Benedetti e Valeria Damiani, i nostri tenaci coaches, che hanno dimostrato ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, il loro elevato livello di professionalità nel settore agonistico.

Per vedere e/o rivedere le gare su RaiPlay vai a questo link: https://www.raiplay.it/programmi/nuoto