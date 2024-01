PICENO – L’AST si rivolge a tutti i dipendenti e comunica che, su disposizione della Direzione Amministrativa, sono sospesi gli extra vitto ospedalieri non necessari. Fra questi figurano acqua minerale btg 0,5 lt, banane, burrini gr 6, latte fresco, marmellate gr. 25, succhi di frutta brik 200 ml, yogurt.

Qualsiasi richiesta relativa dovrà essere inoltrata alla dietetica Ospedaliera che si pronuncerà per l’eventuale approvazione.

Si rende, inoltre, noto che l’acqua minerale in bottiglia nelle U.O. è legata all’esclusivo impiego nella diluizione dei farmaci e, in generale, per scopi legati alle terapie; non per uso personale.