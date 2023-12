SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto ha indetto un bando per individuare il nuovo gestore dell’area sita tra viale Buozzi e viale Marinai d’Italia nota come ex-Bambinopoli. La concessione in gestione dell’area verde comprende anche il chiosco collocato al suo interno, destinato a uso per fini commerciali e da adibire ad attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande oltre a uno spazio destinato a ospitare attività ludiche.

Il bando è rivolto a imprenditori individuali, società, associazioni e altre istituzioni con personalità giuridica che abbiano svolto per almeno 3 anni – anche non consecutivi – tra il 2018 e il 2023 un’attività commerciale con iscrizione alla Camera di Commercio nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Il canone annuo della concessione è stato fissato a una base d’asta di € 13.165,60 (IVA esclusa se dovuta). La concessione avrà durata di 10 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo esplicito per ulteriori 10 anni previa verifica della persistenza delle condizioni necessarie alla prosecuzione del contratto.

Le offerte dovranno pervenire nelle modalità previste dal bando entro le 14:00 di martedì 30 gennaio 2024.

Ulteriori informazioni, il bando completo e i modelli degli allegati per l’inoltro delle proposte sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, www.comunesbt.it (percorso Home → L’Amministrazione → Altri Avvisi Pubblici).