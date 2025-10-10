SAN BENEDETTO – Dopo anni di vicissitudini, bandi andati deserti e revisioni progettuali, è stata definitivamente affidata alla ditta Alexandra Srl la concessione dell’area nota come “ex Bambinopoli”, all’interno della pineta di viale Buozzi. Lo ha stabilito una determina del dirigente dell’Area Lavori Pubblici, ing. Mauro Bellucci, a seguito delle verifiche di legge sui requisiti dell’unica ditta partecipante. Stando alla tabella di marcia, la riapertura è prevista per la primavera-estate del prossimo anno.

La concessione avrà durata decennale e prevede per il concessionario il versamento di un canone annuo di 15.937,27 euro. In cambio, la ditta si impegna a ristrutturare (anche mediante demolizione e ricostruzione) il chiosco esistente per attività di somministrazione di alimenti e bevande, con uno spazio annesso di 300 mq destinato all’accoglienza del pubblico.

Oltre a ciò, Alexandra Srl dovrà riqualificare, gestire e manutenere l’area verde circostante, pari a 2.025 mq, rendendola fruibile gratuitamente, intervenendo sulle dotazioni ludiche e di arredo esistenti o installandone di nuove, di livello almeno pari o superiore.

Tra gli altri obblighi assunti, vi è il divieto di installazione di videogiochi a pagamento e l’impegno a organizzare eventi gratuiti per bambini e ragazzi. Nell’offerta presentata, la ditta ha inoltre previsto il ripristino della pista per baby car con nuove macchinine, la sostituzione dei giochi, l’installazione di un’area fitness e un intervento importante sull’impianto di illuminazione dell’intera area.