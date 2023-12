Se si è uno studente delle scuole medie e si vuole scegliere un Istituto per trascorrere gli anni delle superiori oppure si frequenta già le superiori ma si vuole cambiare scuola e raggiungere il massimo dei risultati nello studio, le Scuole paritarie Loviss sono a disposizione al centro di San Benedetto del Tronto. Grazie alle Scuole paritarie Loviss con la loro offerta formativa unica e lungimirante, ai loro insegnanti qualificati ed ai metodi di studio personalizzati gli anni delle superiori possono davvero essere un periodo sereno e ricco di soddisfazioni.

Prenota la tua giornata ESCLUSIVA!

Le Scuole paritarie Loviss invitano a partecipare ad una giornata da studente per scoprire la scuola superiore che potrai frequentare!

La famiglia sarà accolta da Elisa, Alessandra e Marzia in segreteria e si potrà iniziare un percorso in classe con la possibilità di conoscere studenti e professori che insegnano le materie più affini all’orientamento di studio del discente.

Vengono personalizzati, insieme con la famiglia, il piano didattico, sempre in accordo con le direttive ministeriali, tenendo conto degli interessi e delle aspirazioni. Alle Scuole paritarie Loviss si potrà trovare la competenza di docenti preparati e motivati e di un ambiente sereno ed accogliente.

Le Scuole paritarie Loviss invitano le famiglie a vivere la scuola superiore! Invita a partecipare gli alunni ad una giornata in classe e scoprire il percorso di studi ideato su misura per le proprie esigenze!

Gli insegnanti Vi stanno aspettando! Prendete un appuntamento con i tuoi futuri professori

Prendete un appuntamento per un momento dedicato solo a Voi, dove potrete parlare a cuore aperto con i professori e il personale scolastico.