Per le ragazze ed i ragazzi della terza media sono ancora aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 ai percorsi di istruzione tecnico professionale 4+2.

La filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico e professionale è composta dal polo paritario Scuole Loviss, dalla Fondazione “Tecnologia & Made in Italy” nelle Marche e dalle aziende Redorange Srl, Fortek srl e Santa Barbara srl, leader del settore.

I percorsi della filiera settore Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Ambiente ed Energia della durata di 4 anni sono equivalenti a tutti gli effetti ad un percorso dei 5 anni con la possibilità con ulteriori 2 anni di formazione, al termine dei quali gli studenti conseguono il titolo di studio di Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Ambiente ed Energia corrispondente al livello EQF5.

Inoltre, sono aperte le iscrizioni per i percorsi abilitanti all’insegnamento, per l’anno accademico 2023/2024, ai sensi dell’art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023 per le seguenti classi di concorso:

Destinatari:

Coloro che sono di ruolo e desiderano abilitarsi su un’altra classe di concorso o un diverso grado di istruzione.

Coloro che hanno completato il corso di specializzazione in Sostegno e devono abilitarsi.

Individui già abilitati in Sostegno che desiderano trasferirsi su un diverso grado di istruzione.

La durata del corso sarà di 2/3 mesi ed il periodo parte dalla data d’iscrizione.

Il corso sarà erogato online in modalità sincrona, con tracciamento della partecipazione dei corsisti. È consentita un’assenza massima del 30% sul totale delle attività.

La prova finale si terrà nella regione prescelta( se non sarà online).

Le lezioni saranno calendarizzate indicando data, ora e giorno.

Le iscrizioni sono illimitate.

Requisiti di accesso:

Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Diploma magistrale ottenuto entro l’anno scolastico 2001/2002.

TFA (Tirocinio Formativo Attivo) – Estero solo se con equipollenza.

PAS (Percorso Abilitante Speciale).

SSIS (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario).

COBASLID (per la scuola secondaria).

Diploma accademico di II livello rilasciato da istituzione AFAM per l’insegnamento dell’Educazione Musicale o dello strumento.

Diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002).

Specializzazione in Sostegno.

Inoltre, è necessario possedere:

Laurea conseguita in base alla normativa precedente al D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento).

Laurea Specialistica conseguita in base al D.M. 509/1999.

Laurea Magistrale conseguita in base al D.M. 270/2004, con i relativi esami integrativi.

Per ulteriori informazioni visitate scuoleloviss.it e formaloviss.it