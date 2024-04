Recupera l’anno scolastico, con le Scuole Loviss!

Esami presso le scuole di San Benedetto del Tronto e Fermo con esami direttamente in sede con i docenti Loviss.

Tutto lo staff lavora costantemente per offrire un percorso di preparazione scolastica di qualità e i corsi sono rivolti a sportivi, musicisti, adulti, lavoratori e studenti in difficoltà, che vogliono evitare di perdere un anno di scuola.

L’Istituto permette il recupero degli anni scolastici, comodamente a San Benedetto del Tronto e Fermo, anche se si hanno impegni extrascolastici di lavoro, sportivi o familiari.

Recuperare gli anni scolastici con le scuole Loviss è agevole grazie a corsi strutturati per creare un ambiente di apprendimento stimolante e coinvolgente e a una didattica completa, flessibile, efficace ed a un corpo docenti di alta qualità.

I tutor e i docenti Loviss ti aiuteranno nella preparazione degli esami per recuperare gli anni persi e riacquistare fiducia in te stesso e raggiungere i tuoi obiettivi senza tralasciare l’importanza di avere un nuovo ed efficace metodo di studio.

Potrai recuperare anche quattro anni in uno, tutto dipende dalle tue esigenze di studio e i tuoi obiettivi.

La normativa per il recupero anni scolastici prevede che “si possono recuperare tanti anni quanti quelli trascorsi dal conseguimento della licenza media. Questo vuol dire che è possibile solo mettersi in pari con gli studi e non diplomarsi prima del tempo”.

Quindi è possibile recuperare:

2 anni in 1

3 anni in 1

4 anni in 1

La Loviss è specializzata nel recupero anni scolastici ed offre diversi percorsi di studio, insegnanti qualificati con anni di esperienza e corsi di alto livello qualitativo.

I piani di studio personalizzati permettono di essere preparati su tutte le materie previste dai piani ministeriali seguendo le lezioni direttamente online, senza obbligo di frequenza in sede.

Anche sulla piattaforma, Youloviss, troverai lezioni online da seguire quando vuoi in base alle tue esigenze e verrai seguito da un tutor personale, figura di supporto che ti sosterrà ed aiuterà durante tutto il percorso di studi. L’approccio didattico sarà interattivo, con webinar, materiali didattici completi audio e video, simulazioni d’esame e test di verifica dell’apprendimento per una formazione a 360 gradi.

Per info scuoleloviss.it