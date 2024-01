Importante risultato per il polo paritario Scuole Loviss. L’ente gestore con sede nel cuore di San Benedetto del Tronto, in via San Martino 141, è rientrato nel Piano Nazionale di Sperimentazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito fortemente voluto dal ministro Valditara, della filiera tecnologica professionale con rilascio del diploma di Tecnico, Meccatronica ed Energia art. Ambiente ed Energia e per l’attivazione del nuovo Liceo del Made in Italy.

La filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico e professionale è composta dal polo paritario Scuole Loviss, dalla Fondazione “Tecnologia & Made in Italy” nelle Marche e dalle aziende Redorange Srl, Fortek srl e Santa Barbara srl, aziende leader del settore.

I percorsi della filiera settore Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Ambiente ed Energia della durata di 4 anni sono equivalenti a tutti gli effetti ad un percorso dei 5 anni con la possibilità di ulteriori 2 anni di formazione, al termine dei quali gli studenti conseguono il titolo di studio di Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Ambiente ed Energia corrispondente al livello EQF5.

Le aziende del territorio che concorrono alla filiera garantiscono che il percorso formativo sia perfettamente aderente alle esigenze produttive, consentono i raccordi tra istruzione e lavoro, concorrono a formare giovani tecnici perfettamente aggiornati e pronti ad essere immessi nel mondo del lavoro.

“Per noi – sottolineano dal polo paritario Scuole Loviss – è un onore poter contribuire alla formazione di nuovi giovani che avranno la possibilità di un lavoro sicuro contemplando che rientriamo nell’elenco delle 192 istituzioni scolastiche nazionali di cui solo 2 nella Regione Marche”.

Per quanto concerne il Liceo dedicato alle produzioni Made in Italy è una delle novità più corpose e sorprendenti per rinnovare l’istruzione. Equiparabile a tutti gli altri licei esistenti (classico, scientifico, artistico, linguistico, etc), questo indirizzo debutterà il prossimo anno. Come tutti gli altri indirizzi, il Liceo del Made in Italy avrà durata quinquennale e vedrà la presenza di insegnamenti tesi a migliorare le competenze giuridiche, economiche e nelle materie Stem (science, technology, engineering and mathematics) degli iscritti. Inoltre, sono previsti tirocini formativi personalizzati, il cui obiettivo è ridurre ulteriormente la distanza tra scuola e mondo del lavoro. L’obiettivo del nuovo liceo sarà quello di preparare e formare la classe dirigente del futuro, rendendola capace di tutelare e promuovere le eccellenze italiane appartenenti ad ogni settore produttivo. Si è uniformati ai programmi didattici di alcuni Paesi esteri, che nel corso del tempo si sono dimostrati particolarmente attenti alla promozione dei propri marchi e delle proprie tradizioni.

Per maggiori informazioni si allega link del Ministero dell’Istruzione e del Merito https://www.miur.gov.it/-/filiera-tecnologico-professionale-4-2-l-elenco-degli-istituti-partecipanti-e-delle-filiere-attivate

e della scuola scuoleloviss.it