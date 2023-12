MOSCIANO SANT’ANGELO – I Carabinieri del nucleo operativo di Giulianova, unitamente a quelli della stazione di Silvi Marina, hanno tratto in arresto un uomo di 46 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’operazione è avvenuta nella notte del 16 dicembre, quando l’uomo, in stato di ebbrezza dovuto al consumo di alcool, litigava in modo acceso con sua moglie. L’episodio è poi sfociato nella violenza fisica, con la donna che ha subito delle percosse dallo stesso.

Nonostante la presenza dei due figli minorenni, l’uomo ha continuato imperterrito nel suo comportamento, finché la donna ha avuto la prontezza di uscire dall’abitazione ed attendere in strada l’arrivo dei Carabinieri.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo seduto al tavolo con due coltelli da cucina ben in vista. Coltelli che sono stati posti sotto sequestro.

Alla vista dei militari, quest’ultimo non ha opposto resistenza, consegnandosi alle autorità per essere poi trasportato in caserma.

Quanto alla donna, è stata visitata presso l’ospedale di Giulianova, dove le sono state riscontrate diverse ferite al ginocchio guaribili in 8 giorni.

L’arrestato è stato associato presso il carcere di Teramo, come da disposizioni del PM della Procura della Repubblica.

Carabinieri Giulianova