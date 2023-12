ACQUAVIVA PICENA – Un sessantenne di Acquaviva Picena è stato tratto in arresto per atti persecutori. La vittima è una donna di origine tedesche che, a seguito del pensionamento, si era stabilita nel paese.

Stando alle ricostruzioni, i due si sarebbero conosciuti in un contesto lavorativo. Questo è bastato per far invaghire l’uomo della stessa. Innamoramento, però, che non era affatto ricambiato.

Ciononostante, anziché accettare il disinteresse della donna, sono iniziate delle condotte persecutorie perpetrate dall’uomo ai danni della stessa.

Nello specifico, trattasi di atteggiamenti tesi a ricattare la vittima, quali minacce di suicidio, minacce di morte ed appostamenti sotto l’abitazione.

Tali gesti hanno pertanto creato uno stato di stress nella vittima. Nonostante tutto, la donna non aveva aiuto il coraggio di denunciare l’accaduto.

Finchè un giorno, mentre si trovava in Comune, la donna si è sfogata con il comandante locale della stazione dei carabinieri.

L’agente, attraverso il dialogo e una volta preso atto delle condotte dell’uomo, ha convinto la stessa a denunciarlo.

Tutto ciò ha permesso ai Carabinieri di andare avanti con le indagini, le quali si sono poi concluse con l’arresto.

Carabinieri Acquaviva Picena