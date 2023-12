FERMO – Un uomo, di anni 40, è stato denunciato presso i carabinieri di Fermo a seguito di una denuncia sporta della madre.

Quest’ultima, preso atto dei ripetuti comportamenti vessatori, ha scelto di rivolgersi alle autorità competenti. Nello specifico, gli atteggiamenti dell’uomo – aggressivi e minacciosi oltremodo – erano tesi all’ottenimento di denaro per l’acquisto di stupefacenti.

La donna, in seguito a questi episodi avvenuti per circa cinque mesi, era spesso costretta a recarsi a casa dei parenti per sfuggire a tali atti.

Fatti i dovuti accertamenti, i Carabinieri hanno dedotto che l’uomo aveva già dei precedenti penali, facendo così scattare il codice rosso.

Carabinieri Fermo