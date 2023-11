RIPATRANSONE – Alle ore 11 del 29 novembre i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Benedetto sono intervenuti in contrada Ciapelle per l’incendio del tetto di un annesso agricolo.

Interessati dall’evento i travetti in legno che sostenevano la copertura in lamiera della struttura. In fiamme anche le sterpaglie circostanti.

Sul posto sette operatori VF con tre automezzi. Dopo un’ora e mezza l’intervento si è concluso con la bonifica di tutta la zona.