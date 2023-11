TORTORETO – Pro Loco e Consulta Giovanile Tortoreto comunicano il rinvio della “Castagnata Tortoretana” prevista per sabato 25 novembre a sabato prossimo, 2 dicembre.

Purtroppo, le avverse condizioni meteo non hanno consentito di garantire la migliore riuscita della manifestazione. L’associazione rimanda dunque a distanza di soli sette giorni l’appuntamento con tutta la comunità Tortoretana per trascorrere qualche ora in compagnia all’insegna del divertimento, cibo e musica