La Loviss Formazione srl accreditata alla Regione Marche si occupa dal 2017 di formazione docenti e personale ATA.

Tra le novità del 2023 ci sono i percorsi abilitanti per i docenti da 30-36-60 cfu che verranno erogati tramite la nostra università telematica come previsto dal D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito in Legge (art. 44, Legge n. 79 del 29 giugno 2022) e secondo le i criteri stabiliti dal DPCM del 4 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2023.

È importante comprendere che la strada per entrare nel mondo della scuola non è semplice. Noi della Loviss ci occupiamo di chiarire e agevolare il percorso di inserimento, fornendo consulenze su misura.

Un punto fondamentale della nostra offerta formativa riguarda l’acquisizione delle competenze informatiche e linguistiche, ormai sempre più richieste nel mondo del lavoro e nella scuola, attraverso il conseguimento di certificazioni riconosciute dal MIM (ex MIUR) e dagli altri Ministeri ai fini di concorsi e titoli.

Il nostro portfolio include certificazione informatiche di ampio spettro come la certificazione di alfabetizzazione informatica DigComp 2.0 (obbligatoria per l’accesso alle graduatore ata) e le certificazioni di inglese, spagnolo e tedesco dal livello A1 al C2 valide anche ai fini del punteggio nelle GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze), nelle graduatorie interne di istituto e nelle graduatorie per la mobilità. Forniamo la preparazione necessaria per supportale nel migliore dei modi gli studenti alla prova finale.

Il nostro ente formativo è incentrato anche sullo studio del contesto territoriale, dove opera maggiormente, e ha incluso nel proprio assetto sia la certificazione PLIDA (certificazione di italiano per gli stranieri) che prevede lezioni su misura per imparare la lingua italiana, il Master L2 che consiste in una specializzazione riconosciuta tra i titoli abilitanti per insegnare italiano agli stranieri con un valore di 3 punti nelle graduatorie docenti e il corso di perfezionamento CLIL che consiste in una metodologia didattica di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua che riconosce anche 3 punti nelle graduatorie docenti.

Sempre per il mondo scuola eroghiamo corsi di perfezionamento e master riconosciuti nelle graduatorie della scuola.

La formazione, però, non riguarda solo persone già avviate nel mondo del lavoro ma anche studenti che vogliono formarsi e accedere all’università. Offriamo una lunga lista di percorsi universitari completi e seguiamo, attraverso il tutoraggio diretto, gli studenti nel loro percorso universitario dal primo esame fino alla prova finale.