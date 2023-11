SAN BENEDETTO – Secondo appuntamento con gli incontri per chiedere “Tutto quello che avreste voluto sapere su Internet (ma non avete mai osato chiedere)” al Centro Giovani Giacomo Antonini di San Benedetto.

Oltre alla partecipazione in presenza, nella sede di via Tedeschi, l’appuntamento di venerdì 24 novembre potrà essere seguito anche in diretta streaming, a partire dalle 16, direttamente tramite la pagina Facebook del Centro Giovani (centrogiovanisbt).

A condurre l’evento, il dottor Antonio Prado, informatico ed esperto di protocolli internet nonché componente del Programme Committee di Ripe, la comunità europea degli operatori di internet. Pronto a rispondere a tutte le domande del pubblico su temi connessi alla Grande Rete, dal suo funzionamento, alla governance, fino agli aspetti più tecnici, filosofici ed etici.

Il pubblico in presenza è caldamente incoraggiato a preparare delle domande su bigliettini che verranno, poi, lette nel corso degli incontri e alle quali verranno date delle risposte, coinvolgendo anche i presenti.

Per prenotare il proprio posto in presenza o chiedere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 349 2745670, anche via WhatsApp.