SAN BENEDETTO – È morto all’età di 66 anni Kabunda Kaflot, maestro di pugilato molto conosciuto e stimato a San benedetto del Tronto, dove era titolare della palestra “Kaflot King Boxe”.

Di origini congolesi Kaflot è giunto in Italia negli anni 80 iniziando a praticare la boxe prima come dilettante poi, nel 1985, come professionista. Ha disputato 33 match contro avversari di grande spessore di quegli anni. In seguito ha fondato la sua palestra che ha sede in via dello sport a San Benedetto, dove ha insegnato la boxe a generazioni di ragazzi sino agli ultimi giorni di vita.

Le esequie avranno luogo giovedì 9 alle ore 15:30 presso il locale Palasport.

Il Presidente regionale della federazione pugilistica, Luciano Romanella, nel comunicare la notizia ha dichiarato: “Era un brav’uomo, un vero sportivo che amava la boxe ed i suoi ragazzi. Lascia un grande vuoto in tutta la regione, ci mancherà”.

Ciao Kaflot, riposa in pace.