SAN BENEDETTO – Anche la Samb si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Emidio Croci, che ha perso la vita in un incidente questa notte sulla statale 16. Un episodio che ha scosso profondamente tutta la comunità.
L’Us Sambenedettese e il settore giovanile esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Emidio Croci, appassionato tifoso rossoblu, avvenuta nella notte a seguito di un grave incidente.
Tutta la famiglia rossoblù si stringe con affetto e sincera partecipazione attorno ai figli Francesco e Matteo, alla mamma Cinzia e alla sorella Sofia, in questo momento di immenso dolore.
La società, lo staff tecnico e i compagni di squadra si uniscono alla famiglia Croci con commozione e profonda vicinanza, ricordando una persona stimata e da sempre legata ai valori del nostro settore giovanile.
